Stortvloed aan moties over Lelystad Airport

De Tweede Kamer heeft vanochtend een stortvloed aan moties ingediend over Lelystad Airport. In totaal werden 19 moties ingebracht, waarvan een groot aantal steun lijkt te genieten van een Kamermeerderheid. Dinsdag wordt er over de moties gestemd.

Een van de moties gaat over het voortbestaan van vliegveld Teuge, dat in de problemen dreigt te komen als vanaf 2019 een vertrekroute van Lelystad Airport pal over de luchthaven scheert. Het economisch belangrijke Nationaal Paracentrum moet dan vertrekken.

Dion Graus van de PVV en daarna ook de beoogde coalitiepartijen – ChristenUnie, CDA, VVD, D66 – dienden een motie in waarin het kabinet wordt opgeroepen ‘te bezien op welke wijze het voortbestaan van vliegveld Teuge ondersteund kan worden, bijvoorbeeld door nieuwe faciliteiten toe te voegen of bestaande faciliteiten over te hevelen’.

Sympathiek

Staatssecretaris Sharon Dijkma reageerde sympathiek op de motie. ,,Mijn inzet is om de toekomst van Teuge te borgen. Maar dan moeten de aandeelhouders (de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Voorst, red.) en de directeur van Teuge wél met mij om tafel willen. Ik ben bereid in gesprek te gaan en te kijken of bijvoorbeeld klein luchtverkeer versneld van Lelystad naar Teuge kan worden overgeheveld. Maar dan moeten de mensen bij Teuge nu echt een knop omzetten en in beweging komen.”

Over de lage vliegroute naar Lelystad Airport boven de Zwolse wijk Stadshagen werd ook een motie ingediend. De beoogde coalitiepartijen vragen Dijksma om kruisend verkeer boven Zwolle te voorkomen. Dit is belangrijk omdat bij kruisend verkeer, het dalende vliegtuig richting Lelystad op slechts 900 meter boven Stadshagen vliegt. Dijksma zegde toe er bij Luchtverkeersleiding Nederland op aan te dringen de route toch hoger te leggen.

Milieueffecten

Ook werd een motie ingediend door GroenLinks om een milieueffectrapportage (mer) uit te voeren voor de lage vliegroutes. Dijksma wil daar niet aan ‘omdat het volgens de wet niet verplicht is’.