Straatrace in Lelystad krijgt staartje: politie roept 9 Facebookers op het matje na ‘schofferende’ reacties

Zeldzame lachstern op Marker Wadden verrast boswachter met broedsel: 'Dit is een enorme opsteker'

21 juni Een broedende lachstern op de Marker Wadden heeft onderzoekers ‘totaal verrast’. Het is voor het eerst sinds 1958 dat de zeldzame vogel, die op de Rode Lijst staat, in Nederland wordt geboren. En het is bovendien een fikse opsteker voor het nieuwe natuurgebied in het Markermeer: ,,Vogels zijn heel kritisch waar ze gaan broeden.’’