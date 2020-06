Straatracers in Lelystad slaan op de vlucht na zien politie: tientallen boetes voor snelheden boven de 200 km/uur

Demonstra­ties tegen Zwarte Piet in Deventer en Lelystad? ‘Voorbarig’

12 juni Dat actiegroep Kick Out Zwarte Piet wil in Lelystad demonstreren omdat deze gemeente vasthoudt aan Zwarte Piet bij de Sinterklaasintocht is volgens de organiserende stichting voorbarig. De kans bestaat namelijk dat de pieten er dit jaar anders uitzien, zegt Hans Hoogveld van de evenementenstichting. ,,Er is een wens om te moderniseren, binnenkort komen daar gesprekken over. Demonstreren mag natuurlijk, maar of daar wel reden voor is weet ik niet."