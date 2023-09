Wanneer poot je aardappe­len? GGD Flevoland zoekt moestuin­coa­ches

Wanneer kun je het beste aardappelen poten? In welke hoek van het schoolplein groeien aardbeien goed? De GGD Flevoland is op zoek naar mensen die ervaring hebben met moestuinieren én het leuk vinden om daar uitleg over te geven aan kinderen. Deze maand start de opleiding tot moestuincoach in Flevoland. Vijf vragen aan Lucy van de Vijver over het project.