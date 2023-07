Stralend zonnig weer in Lelystad vandaag

Deze topstukken uit het Rijksmuse­um zijn in Nagele en Kampen te bewonderen: ‘Simpel, maar geniaal’

Ze vinden het een grote eer bij Museum Nagele dat ze zomaar een topstuk van het Rijksmuseum in bruikleen krijgen. Al is het gebutst, bekrast en zit er nog graffiti op. En zou de bekende, in 1999 overleden, ontwerper waarschijnlijk grote moeite hebben met de manier waarop het museumstuk wordt gepresenteerd. ,,Kinderen mogen er niet in hangen. Dat had hij belachelijk gevonden.’’