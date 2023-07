Stralend zonnig weer in Lelystad vandaag

Machines van Auke Sjoerd staan stil omdat hij geen stroom krijgt van Liander (maar aan oplossing wordt gewerkt)

Honderden bedrijven in Overijssel, Gelderland en Flevoland lijden schade vanwege het volle stroomnet. Zoals Polder Staalproducties in Emmeloord, dat machines uit moet laten staan. Maar in de Noordoostpolder werken ze aan een slimme oplossing. Door het stroomverbruik beter te spreiden over de dag, worden bedrijven uit de brand geholpen.