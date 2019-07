Streep door tweede Foodstock in Lelystad

Foodstock is een rondreizend culinair evenement dat van 26 tot en met 28 voor de tweede keer het Woldpark in Lelystad zou aandoen. ‘Tegenvallende resultaten van edities elders in het land’ dwingen de organistie tot het schrappen van Foodstock Lelystad. ‘De kwaliteit die nagestreefd wordt kan niet aan bezoekers geboden worden’. De organisatie gaat zich beraden en bekijkt of het festival volgend jaar terugkeert en zo ja, in welke vorm.