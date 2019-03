Strijd om reumapatiënten failliete ziekenhuis Lelystad verhardt

Met die advertentie komt de strijd om het leveren van zorg aan de ruim 2000 Flevolandse reuma-patiënten van het failliete ziekenhuis in een nieuwe fase terecht. Curator Van der Schee ziet de patiënten het liefst overstappen naar de opvolger van de IJsselmeerziekenhuizen, St. Jansdal. Dat ziekenhuis begon inmiddels ruim drie weken geleden in het Lelystadse pand van het failliete hospitaal.

Particulier

Reumatoloog Paul Baudoin stapte echter niet over naar St. Jansdal maar besloot zelf zorg in Lelystad aan te gaan bieden via de particuliere kliniek Reumazorg ZWN, dat vestigingen in Zeeland, Brabant en nu dus ook Lelystad, Emmeloord en Urk heeft.

Ronselen

Rechtszaak

Destijds kondigde bestuursvoorzitter Josien Veris van Reumazorg in reactie op Van der Schee's brief al aan een rechtszaak te overwegen tegen de curator. Ook stelde Reumazorg dat de curator patiëntgegevens van mensen die met Baudoin ‘meegingen’ niet wilde overdragen aan Baudoin. In de advertentie vraagt Veris zich af of de curator misschien dacht dat ze de patiënten met de inboedel van het ziekenhuis mee kon verkopen aan St. Jansdal. Ze vraagt zich ook af of de patiënten de curator wel toestemming hebben gegeven hun dossier aan St. Jansdal over te dragen en wijst erop dat Baudoin nog altijd wacht op medisch dossiers van patiënten die met hem zijn meegegaan naar de nieuwe kliniek.