Suikerklontjesfabriek in Lelystad vindt hoge arboboete onbegrijpelijk

Leefpark ‘Bij de Ooievaar’ geopend in Lelystad

Manon Geerlings, leefstijl wijkcoach in Lelystad heeft zaterdag samen met Gert Kolstee het Leefpark ‘Bij de Ooievaar’ geopend in Lelystad Oost. In dit leefpark kunnen bewoners elkaar ontmoeten in sport, spel en natuur.

2 mei