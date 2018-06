Op deze plek, de oude Peugeot-garage, richt Stichting Transportmuseum Lelystad een 'informatiepunt' in, zegt voorzitter Dick Rensema. Anders gezegd: een voorproefje van het museum dat de stichting ten noorden van Lelystad wil bouwen. Naast de superbus staat er een antieke Britse vrachtwagen, de Dennis Lorrie uit 1927, in de showroom. Ook werken medewerkers van de stichting er aan een maquette van het museum. Rensema kan nog niet zeggen wanneer het informatiepunt open gaat voor publiek. ,,Daar praten we als bestuur in het weekend over.'' In mei is er een open huis geweest voor de buurt 'om goodwill te kweken', zegt hij. Over de plannen voor de bouw van het museum wil hij niet veel kwijt, behalve dat het een project van jaren is. En dat de stichting in gesprek is met mogelijke investeerders.