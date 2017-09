Syrisch gezin viert verjaardag als dank in ziekenhuis Lelystad

video Vliegtuiggeluid Lelystad Airport: 'Een stofzuiger maakt minder lawaai'

23 september Er is geen plaats onder de lage vliegroutes van Lelystad Airport waar je de vliegtuigen straks beter hoort dan in Oene. Precies boven dit rustige dorp op de Veluwe versnelt het vliegtuig om hoger te klimmen. En dat maakt lawaai, zo’n 65 decibel. Maar hoe hinderlijk is dat nu eigenlijk? We trekken met een decibelmeter Oene in en peilen de reacties. ,,Krijgen we dit straks te horen? Wat een irritant geluid!”