Taakstraf voor trio dat twee jochies (11) in Lelystad aftuigt: ‘Ze stampten zelfs op hun hoofd’

Man opgepakt in huis met wietplanta­ge in Lelystad, twee anderen springen van dak en zijn spoorloos

Een voortvluchtige man is gistermorgen opgepakt aan de Kamp in Lelystad. De politie was getipt dat de man zich daar ophield. In de woning troffen de agenten ook een wietkwekerij aan. Twee andere personen zijn via het dak ontsnapt. Eén van hen liet een paar slippers achter.

31 augustus