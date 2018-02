Taakstraffen geëist voor zaak rond eerwraak in Lelystad

Het Lelystadse echtpaar dat op 28 juli 2016 midden in de nacht in hun huis aan de Fjord werd overvallen door twee broers en hun moeder, is anderhalf jaar later nog steeds niet bekomen van de schrik. De twee durfden volgens de officier van justitie daarom ook niet naar de rechtbank in Lelystad te komen, waar de zaak dinsdag diende.

De 26-jarige Arif C. uit Zwolle, zijn broer Behçet C. (31) uit Utrecht en hun moeder Kibar O. (47) uit Wilnis hoorden hier taakstraffen tegen zich eisen, voor de ernstige bedreigingen die zij die nacht uitten richting het Lelystadse slachtoffer.

‘Jij gaat dood, dit is eerwraak’, werd er volgens hem en ook volgens een geschrokken buurman meerdere malen geroepen door Behçet en zijn moeder. Even daarvoor had de oudste broer de voordeur kapot geslagen met een golfclub en ook de televisie van de muur getrokken, om zijn woorden kracht bij te zetten.

Genuanceerd

Althans, zo luidt het verhaal van de officier van justitie. Moeder en haar zonen vertelden ter zitting een iets genuanceerder verhaal. Met het zusje van de jongens ging het al een tijdje niet goed. Dat bleek ook uit een brief die haar mentor van school naar haar ouders stuurde.

Op 28 juli 2016 was de familie bijeen en vertelde het meisje aan de vrouw van Arif dat ze was aangerand door de man uit Lelystad, een bekende van de familie. Toen moeder en de broers dat hoorden, sloeg de vlam in de pan. Midden in de nacht togen ze naar Flevoland om -zo zeggen zij- om opheldering te vragen.

Maar dat liep iets anders. Vooral Behçet was witheet en sloeg een autoruit van het slachtoffer kapot, de voordeur en vernielde de televisie. Volgens hem hebben zijn broertje en moeder verder geen geweld gebruikt en van doodsbedreigingen of bedreigingen met eerwraak was volgens hem absoluut geen sprake.

Arif beaamde dat. ‘Ik probeerde mijn broer in toom te houden.’ ‘Ik wilde alleen maar praten met die man, maar mijn oudste zoon was heel agressief. Daar was ik al bang voor, daarom ben ik meegegaan naar Lelystad. In de hoop dat ik dat zou kunnen voorkomen’, voegde zijn moeder daar aan toe.

Hogere taakstraf

De officier van justitie vindt echter dat alle drie even schuldig zijn aan de doodsbedreigingen. Zij acht de Utrechtenaar daarnaast als enige verantwoordelijk voor de vernielingen in het huis en eiste tegen hem een iets hogere taakstraf van 180 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk. Zijn moeder en broertje hoorden 150 uur taakstraf, waarvan 40 uur voorwaardelijk tegen zich eisen.

De drie moeten daarnaast van de officier een schadevergoeding van in totaal 2826,79 euro betalen aan het slachtoffer en zijn vrouw.

Berouw

Hoe dan ook, toonden de drie berouw. ‘Dit had nooit mogen gebeuren, we hadden het beter aan de politie kunnen overlaten’, zei Behçet. ‘Maar ik was heel emotioneel, ik voel me nou eenmaal enorm verantwoordelijk voor mijn familie en vooral voor mijn zusje. Nu heb ik spijt. Ik vind het erg dat ik de kinderen in dat huis zo heb laten schrikken en dat ik mijn broertje en moeder hierin heb meegesleurd.’