Tbs’er die tijdens verlof gepakt werd voor brute verkrachting in Lelystad: ‘Jullie hebben erger voorkomen’

Schietinci­dent in Lelystad kwam door ruzie tussen groep jongens

3 juni De politie is naarstig op zoek naar getuigen van het schietincident dat gisteravond plaatsvond in de Voorstraat in Lelystad. Bij het incident werd een scooterrijder beschoten, maar na aankomst van de politie was geen spoor van de dader of het slachtoffer te bekennen.