Te weinig handgel en ander hygiënische middelen, ISG Arcus in Lelystad laat kinderen verplicht thuis zitten

De kinderen in Lelystad moeten verplicht digitaal onderwijs blijven volgen, terwijl in de rest van Nederland alle scholen voor voortgezet onderwijs hun leerlingen wel weer gaan ontvangen. ,,We krijgen het gewoon niet voor elkaar om genoeg flessen alcoholgel en ander hygiënemiddelen te kopen,’’ zegt woordvoerder Rhody Matthijs van ISC Archus in Lelystad. ,,Die middelen zijn er niet, of ze zijn onbetaalbaar duur. Op onze drie scholen kunnen we hierdoor maar in 60 lokalen beschermende middelen inzetten.’’