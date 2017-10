Tegenstanders beramen massaal actie tijdens infomarkt Lelystad Airport

OVDD Dronten: geen uitstel uitbreiding vliegveld

30 oktober Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) in Dronten is het niet eens met het pleidooi van de gemeenteraad om de uitbreiding van Lelystad Airport uit te stellen. 'Onaanvaardbaar, dat moeten we als ondernemers niet laten gebeuren', vindt OVDD.