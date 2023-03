Tegenstanders van groei Lelystad Airport voelen zich ‘met een kluitje in het riet gestuurd’

VRAAG BIJ HET NIEUWS Wat is basejumpen en hoe gevaarlijk is het? ‘Dit is de puurste vorm van adrenaline’

Twee basejumpers sprongen woensdagavond van een 70 meter hoge windmolen in Zeewolde. Voor een van hen liep dat slecht af: zijn parachute ging vermoedelijk niet open. Zijn toestand is nog altijd zorgelijk. Maar wat voor sport is dat basejumpen eigenlijk? En hoe groot zijn de risico’s?