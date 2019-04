Terminal Lelystad Airport is klaar, nu nog de vluchten

De terminal van Lelystad Airport is klaar, maar het is nog onduidelijk of de eerste vakantievlucht in 2020 vertrekt vanuit de polder. Wat nu als er (opnieuw) vertraging optreedt? ,,Van dat scenario gaan wij niet uit’’, zegt woordvoerster Jessica van Breda.

Is de terminal nu echt helemaal klaar?

,,Ja, de afbouw en inrichting zijn officieel opgeleverd. Alleen is het bedrijf Vanderlande nog bezig met het installeren van de automatische bagageafhandeling (oplaadbare zelfrijdende karretjes die de koffers vervoeren, red.). Dat is bijna afgerond, het zijn puntjes op de i.’’

Is de terminal hiermee ook klaar voor gebruik?

,,Als er nu een vliegtuig klaar zou staan, bedoel je? We moeten alleen de commerciële ruimten nog inrichten en er is nog geen horeca. Ook komt er nog een ruimte voor de Koninklijke Marechaussee bij de gate voor de vluchten naar de niet-Schengenlanden. De Marechaussee controleert op die plek de passagiers nog.’’

Is er al een horecaondernemer voor de terminal?

,,We wachten nog even tot mei of juni, als de minister bekend maakt of Lelystad Airport volgend jaar opengaat of niet. Zo ja, dan praten we verder met mogelijke exploitanten. Via onze website heeft een aantal partijen al interesse getoond.’’

Stel de luchthaven kan pas over een paar jaar uitbreiden, wat betekent dat voor de terminal?

,,Wij gaan ervan uit dat het vliegveld volgend jaar opengaat, zoals de minister heeft aangegeven.’’

Er moet toch een plan B zijn? Wat doe je met een terminal die een paar jaar niet kan worden gebruikt?

,,Wij hebben er écht alle vertrouwen in dat de terminal in 2020 in gebruik wordt genomen. We gaan niet uit van het scenario: wat als er vertraging optreedt? Alle processen zijn erop gericht om volgend jaar open te gaan. Dat halen we. Mei, juni wordt een belangrijke periode.’’

Schiet het doemscenario van Berlijn Brandenburg (het vliegveld dat al sinds 2011 wacht op opening) wel eens door het hoofd?

,,Haha, nee dat schiet niet door het hoofd’’.

Wat gebeurt er tot 2020 in de terminal? Kwestie van de boel schoonhouden?

,,Het is meer dan de bezem er doorheen halen hoor. In de bagagehal wordt dus nog gewerkt.’’

Het wordt een ‘selfservice luchthaven’, zoals jullie melden. Testen jullie de apparatuur al?