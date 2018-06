Teruglezen: Zo verliep het debat over de Oostvaardersplassen

Extra beveili­ging bij bijeen­komst over Oostvaar­ders­plas­sen

5 juni Het provinciehuis van Flevoland wordt woensdag extra beveiligd. Dan wordt het advies van de commissie-Van Geel besproken over grote grazers in de Oostvaardersplassen. Eerdere bijeenkomsten en demonstraties over de Oostvaardersplassen werden bezocht door activisten en liepen uit de hand. Met name protestacties bij het natuurgebied zelf.