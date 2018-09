Tij is gunstig voor overslaghaven Flevokust

De donderdagmiddag officieel geopende overslaghaven is al een paar maanden in gebruik en loopt tot dusver 'redelijk'. Dat zegt Theo Pouw van de Theo Pouw Groep, die de haven exploiteert met het bedrijf CTU Flevokust. Het zijn vooral agrarische producten uit de regio (,,veel aardappels'') die in Lelystad worden verscheept, aldus Pouw. ,,Maar ook andere producten, zoals frituurvet.'' En koffieproducent DE maakt eveneens gebruik van de haven, vult hij aan. De verwachting is dat de stroom containers van en naar Nederlandse zeehavens zal groeien. Pouw: ,,De basis is gelegd, nu moeten we verder bouwen.''

Belangstelling

Hij is blij met de aanleg van het binnendijkse, 'havengebonden' bedrijventerrein door de gemeente. Een goede aanvulling op de containerterminal, zegt Pouw. De eerste 7,4 hectare wordt momenteel bouwrijp gemaakt en de gemeente maakte onlangs bekend om de beschikbare 43 hectare in een keer uit geven. En niet in stapjes, zoals eerst de bedoeling was. ,,Er is veel belangstelling van bedrijven'', zegt wethouder Janneke Sparreboom. ,,Vooral voor grotere kavels.'' Flevokust Haven draagt bij aan de ontwikkeling van Lelystad als 'logistieke hotspot', meent ze.

Quote Er is steeds meer contact over de aanleg van een spoorlijn Theo Pouw

Weg, water en later misschien ook spoor komen samen op deze plek in Lelystad-Noord. In de wandelgangen wordt namelijk gesproken over een aftakking van de Hanzelijn naar de kust, zegt Pouw. Concrete plannen zijn er nog niet, het is wachten op een 'gebruiker', zei gedeputeerde Jan-Nico Appelman - de provincie heeft de overslag ontwikkeld - eerder dit jaar tegen deze krant. Pouw: ,,Maar er is steeds meer contact over een spoorlijn.''

Uitbreiding

De overslaghaven is gebouwd op uitbreiding. De huidige kade kan relatief eenvoudig worden verdubbeld. Mogelijk gebeurt dit al snel. CTU Flevokust moet, als exploitant, voor 2020 aangeven of dat nodig is, geeft Pouw aan. ,,Wat ik verwacht? Het is moeilijk om daar nu al iets over te zeggen. In elk geval zijn de vooruitzichten goed.''