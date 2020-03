Tijdelijke opvang coronapatiënten in leegstaand deel ziekenhuis St Jansdal in Lelystad

Van ‘super leuke’ basis­school in Lelystad is weinig over na felle brand: ‘Vreselijk’, vindt Zoë (12)

26 maart Ze zit al weken in spanning of het schoolkamp en de musical doorgaan. Zoë van Dijk (12), baalt als een stekker van dat coronavirus. En nu is haar school, de Triangel in Lelystad, óók nog afgebrand. ,,Ik vind het vreselijk’’.