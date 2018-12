Tijdelijke veerdienst naar Marker Wadden in 2019

Hoe vaak de boot zal varen en op welke dagen, is nog niet bekend. ,,Dat zijn we nog aan het onderzoeken’’, zegt Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten. Het grootste van de vijf eilanden die de Marker Wadden vormen, is sinds september van dit jaar toegankelijk voor publiek. Wie een boot heeft, mag er aanleggen. Ook vertrekken er af en toe charterschepen naar het jongste stukje Nederland. Een veerdienst is er nog niet.

Ervaring

In april begint de bouw van een nederzetting op het eiland. Dat is later dan de bedoeling was. ,,Het is druk in de bouwwereld’’, legt Oppenhuizen uit. De gebouwtjes worden op het vasteland inelkaar gezet en vervolgens naar de Marker Wadden gevaren. Het gaat onder meer om een havenkantoor, een veldstation voor onderzoekers en een klein bezoekerscentrum waar je een kop koffie kunt drinken. In totaal komen er veertien gebouwtjes te staan, niet allemaal in 2019 trouwens. Architect Ziegler Branderhorst kiest voor ‘natuurlijke materialen die zich voegen naar het landschap', aldus Oppenhuizen. ,,Ook biedt de nederzetting beschutting voor de bezoekers’’.