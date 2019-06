‘Tijgermug is alleen te bestrijden met maatregelen bij banden-importeurs’

Reinhold reageert op de vondst van een nieuwe soort Aziatische mug in Lelystad. Daar is in een muggenval bij een bedrijf de Aedus flavopictus aangetroffen. De NVWA trof de exotische mug aan. Minister Bruno Bruins van Volksgezondheid heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer gemeld dat de bestrijding van de mug in Lelystad direct gestart is. Ook is de GGD Flevoland geïnformeerd over de vondst van de Aedus flavopictus.