Tóch een tweede Runway Run op Lelystad Airport

Nu er nog geen duidelijkheid is over de opening van Lelystad Airport als vakantievliegveld, staat niets een tweede Runway Run in de weg. Immers, dat asfalt ligt daar maar te wachten. Deze loop op 10 november biedt ruimte aan 600 sportievelingen, vorig jaar was dat nog de helft. ,,Toen moesten we de deelnemers per bus van de Aviodrome naar de start vervoeren. Nu melden ze zich in de nieuwe terminal en lopen naar de baan. Dat is veel makkelijker'', zegt Arie Duiker van Lelystad Airport.