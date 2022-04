Toekomst ‘spookvliegveld’ Lelystad Airport onzeker: er is nog één uitweg om tóch open te kunnen

Lelystad Airport dreigt een spookvliegveld te worden. De opening is al vier keer uitgesteld en tot overmaat van ramp weigert de minister een noodzakelijke natuurvergunning af te geven. Gaan we ooit nog vanuit Lelystad op vliegvakantie? Vier experts schatten de kansen in en zien maar één uitweg. Maar of die haalbaar is...