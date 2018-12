Toekomst van Lelystad Airport centraal in Kamerdebat

OM wil tbs moordenaar Sandra Goppel weer verlengen

17 december Hij is al twee jaar uitbehandeld, maar de kliniek adviseert de rechtbank in Lelystad toch om de tbs van de 45-jarige M.W. met één jaar te verlengen. De Lelystedeling vermoordde in 1994 Sandra Goppel. Zijn advocaat wil dat er een onderzoek komt om de tbs voorwaardelijk te beëindigen. ‘Ik heb mij echt verwonderd over deze zaak.’