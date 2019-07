Toeschouwers verlaten boos de zaal bij spoeddebat konikpaarden Oostvaardersplassen

De ruim 150 konikpaarden wachten al weken op een inmiddels uitgesteld transport naar Wit-Rusland. Ze stonden de afgelopen weken in de hitte, in een ‘vangweide’ van 55 hectare. Elf paarden zijn in de vangkraal overleden.

Motie

Partij voor de Dieren (PvdD) is ,,woedend‘’, zegt fractievoorzitter Leonie Vestering. Ontsnappen aan de zon, die de afgelopen weken erg fel was, is zonder beschutting voor de dieren volgens haar onmogelijk. De PvdD vroeg samen met Forum voor Democratie en de PVV het debat aan. Vestering diende een motie in om het transport naar Wit-Rusland van de paarden te staken. Daarover wordt later vanavond gestemd.