Transavia en WizzAir willen nog steeds vliegen vanaf Lelystad Airport

Vliegmaatschappijen Transavia en WizzAir zijn nog altijd bereid om vanaf Lelystad Airport te gaan vliegen, meldt de Telegraaf . Dat is opmerkelijk omdat het aantal vluchten vanwege corona op Schiphol gehalveerd is en ‘Lelystad’ niet per se meer nodig lijkt.

Ook nu er veel minder gevlogen wordt vanwege de coronacrisis zien Transavia en WizzAir toekomst voor het vliegveld in Flevoland. ,,Wizz Air is nog steeds geïnteresseerd in de ontwikkeling en opening van Lelystad Airport”, zegt operationeel directeur Diederik Pen tegen de Telegraaf. Ook Transavia houdt de deur open, al ligt het wel aan ‘de voorwaarden die daaraan vastzitten’. Corendon wil niet zeggen of het nog interesse heeft.

Vrijdag werd bekend dat de coronacrisis een nieuwe bom onder de opening van Lelystad Airport heeft gelegd. Onderzoeksbureau M3 Consultancy, dat in opdracht van het ministerie eind vorig jaar onderzoek deed naar de meerwaarde van het vliegveld, trok tegenover de Volkskrant haar eigen conclusie in twijfel.

Vakantievliegveld

Lelystad Airport is bedoeld als dependance van Schiphol. Door goedkope vakantievluchten te verplaatsen naar de Flevopolder ontstaat op Schiphol ruimte voor lucratieve intercontinentale vluchten. Lang dacht het ministerie met een de Verkeersverdelingsregel (VVR) vakantie airlines te kunnen verplichten van Schiphol naar Lelystad te verhuizen. De Europese Commissie stak daar echter een stokje voor. Regeringspartijen ChristenUnie en D66 waren not amused en vreesden dat Lelystad Airport zou worden vol gevlogen met nieuwe airlines, iets wat nooit de bedoeling is geweest.

Minister Cora van Nieuwenhuizen liet vervolgens M3 Consultancy onderzoek doen naar de bereidheid van airlines om van Schiphol te switchen naar Lelystad. Hun conclusie: het percentage nieuwe vluchten op Lelystad zou de eerste jaren na opening op zo’n tien tot twintig procent uitkomen. De rest zou van Schiphol afkomstig zijn. Daarmee redde Van Nieuwenhuizen haar gezicht en kon ze haar belofte grotendeels nakomen.

Volledig scherm Schipholbaas Dick Benschop. © EPA

Minder vliegen

Maar dat was vóór de coronacrisis. Sindsdien is de luchtvaart ingestort en is er op Schiphol geen sprake meer van schaarste. Volgens president-directeur Dick Benschop van Schiphol bereikt het aantal vluchten op zijn vroegst in 2023 het oude niveau. De noodzaak van Lelystad Airport staat daarmee meer dan ooit op losse schroeven. Want waarom zouden airlines als Corendon en Transavia hun plek op Schiphol opgeven als dat helemaal niet nodig is?

In dat licht is het opmerkelijk dat een airline zoals Transavia - een volle dochter van KLM - aangeeft Lelystad Airport alsnog te zien zitten. Vooralsnog houdt Van Nieuwenhuizen vast aan november 2021 als openingsdatum voor het nieuwe vakantievliegveld. Eerder werd de opening van Lelystad Airport al vier keer uitgesteld.