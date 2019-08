Transport konikpaarden Oostvaardersplassen naar Wit-Rusland gestart, eerste 50 paarden onderweg

Het transport van 150 konikpaarden naar Wit-Rusland is vrijdag na wekenlang uitstel eindelijk begonnen. De eerste vijftig paarden zijn in de vrachtwagens geladen en onderweg. Morgen arriveren ze op hun nieuwe bestemming, meldt Staatsbosbeheer.

De importvergunning vanuit Wit-Rusland kwam deze week na maanden wachten definitief rond. De eerste vijftig paarden worden naar natuurgebied Republican Landscape Reserve Naliboksky gebracht. De paarden zijn daarbij per familiegroep in de vrachtwagen geladen. De overige honderd paarden worden ergens in de komende weken naar hun nieuwe leefgebied in Wit-Rusland gebracht. In maart verhuisde al een groep van 29 paarden vanuit de Oostvaardersplassen naar natuurgebied Atapuerca in Spanje.

In het voorjaar is al een groep paarden gevangen en in een zogenoemde vangkraal geplaatst. Het was de bedoeling dat die volgende week naar natuurgebied Naliboksky zouden gaan. Staatsbosbeheer wil de dieren zo vroeg mogelijk op hun bestemming in Wit-Rusland laten aankomen zodat zij bij daglicht lang de tijd hebben om het terrein te verkennen. De NVWA heeft de dieren nog gekeurd voordat zij vertrokken.

Vertraging

Het transport moest aanvankelijk in juli gebeuren, maar kreeg te maken met flinke vertraging door gesteggel over de vergunning. De paarden stonden wekenlang in quarantaine in de Oostvaardersplassen. Daarvoor werd een zogeheten vangweide gebruikt van 55 hectare. Ook in Wit-Rusland komen zij eerst in quarantaine te staan. In de vangweide in de Oostvaardersplassen overleden zes merries en vijf veulens. Volgens Staatsbosbeheer gaat het om natuurlijk verloop en is dat sterftecijfer vergelijkbaar met buiten de vangweide.

Actievoerders maakten zich echter grote zorgen, omdat de paarden zonder beschutting in de brandende zon stonden. Er volgde een spoeddebat waarbij een drietal politieke partijen de provincie tot actie maande. De gedeputeerde Jop Fackeldey stelde daarop dat de paarden in goede conditie zijn en dat de provincie niet verantwoordelijk is.

Gebied herstellen