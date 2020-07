Traumaheli naar Oostvaardersdijk in Lelystad, nog zeker 2 uur verkeershinder

Lelylijn stap dichterbij: kostendek­kend en aanleg goedkoper dan alterna­tief

30 juni De Lelylijn is kostendekkend, kost tussen de 4,3 en 6,4 miljard euro en is een betere optie dan alternatieven. Dit staat in het haalbaarheidsonderzoek dat de provincie Flevoland, de drie noordelijke provincies en het Rijk hebben laten uitvoeren. ,,Dit is erg goed nieuws voor de Lelylijn”, reageert Wim van Wegen, bestuurslid van de Initiatiefgroep Lelylijn.