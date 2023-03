Treinstoringen NS: rijp op bovenleiding zorgt her en der voor problemen

Verdachte Zeewolde­naar in FBI-onderzoek mag ondanks ‘groot verdriet’ (weer) niet naar huis

Zijn vrouw zit volgens hem zo diep in de put, dat Ronald H. (61) bij de rechter smeekte om bij haar te mogen zijn. De poging bleek tevergeefs. De Zeewoldenaar is verdachte in een FBI-onderzoek. ,,Dat hij hier niet is, is niet voor niets.”