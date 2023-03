Treinstoringen NS: trajectproblemen tussen Hilversum, Weesp en Naarden-Bussum

Jongen (14) uit Lelystad opgepakt nadat hij jonge voetballer verwondt met stanleymes

Een 14-jarige jongen uit Lelystad is gisteravond door de politie opgepakt nadat hij een andere jongen had geraakt met een stanleymes. Het incident gebeurde in een kleedkamer van voetbalclub Batavia ’90 in Lelystad. De jeugdige dader zit nog steeds vast, zo meldt de politie.