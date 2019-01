Treitervlogger SnapKing in april voor rechter voor maken van kinderporno

De 22-jarige vlogger SnapKing moet in april verplicht op zijn strafzaak in Lelystad verschijnen. Dat bepaalde de rechtbank dinsdag. Hij wordt verdacht van onder meer het maken en verspreiden van kinderporno. De vlogger liet zich dinsdag niet zien in de rechtbank.

Tim van T. uit Almere, ook wel Snapking, werd vorig jaar mei in Zwolle nog veroordeeld voor belediging van een jongen met het down-syndroom in Zwolle. Ook in die strafzaak verscheen hij eerst niet. Hij kreeg toen een werkstraf van veertig uur voor belediging. Hij filmde in de Albert Heijn een Zwollenaar die boos en schreeuwend wegliep nadat hij hem treiterde. Het slachtoffer was op zijn beschermde werkplek onverhoeds gesard en uitgelokt.

Seksfilmpjes

Van T. stond dinsdag terecht voor onder meer met maken en verspreiden van kinderporno. Volgens de tenlastelegging verstuurde hij naaktfoto’s van het minderjarige slachtoffer naar leerlingen van haar school, naar een sportvereniging en naar haar familieleden. Een van de ontvangers was haar vader die volgens het Openbaar Ministerie ook door de verdachte bedreigd werd. Verder zou de verdachte het slachtoffer gedwongen hebben mee te werken aan het maken van de seksfilmpjes. Ze zou door hem zijn mishandeld, op school door hem zijn bezocht en hij stuurde haar in krap een jaar tijd 5731 berichten via Whatsapp.

Hoe hij reageerde op de verdenking, werd dinsdag niet bekend. De zaak is achter gesloten deuren behandeld omdat hij tijdens de feiten deels zelf nog minderjarig was. De feiten zouden tussen december 2013 en februari 2015 zijn gepleegd. De rechters en ook de officier van justitie hebben de nodige vragen aan hem, zei een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Dat maakt dat de rechters een ‘bevel medebrenging’ uitvaardigen voor een volgende zitting in april. Snapking is dan verplicht voor de rechters te verschijnen.

Misleiding