Trucker krijgt 's nachts bezoek van vier mannen bij zijn truck in Lelystad; douane vindt sporen van drugs

Die kwam ter plaatse en controleerde de vier mannen. De agenten vertrouwden het zaakje niet en schakelden de Landelijke Eenheid in, om meer expertise in te kunnen zetten om te kijken waarom de mannen interesse hadden in de vrachtwagen. Ook agenten van de Landelijke Eenheid konden na een uitvoerig onderzoek geen reden vinden voor de interesse in deze truck.

Sporen van drugs

Inbrekersgereedschap

,,De vier mannen zijn gefouilleerd door de aanwezige agenten’’, legt Thomas Aling, woordvoerder van de Landelijke Eenheid uit. ,,Eén van hen had inbrekersgereedschap bij zich, en is op basis daarvan aangehouden. De andere drie mannen niet. Met sporen van drugs kunnen we niet zoveel. De informatie die er is opgedaan, gaat wel mee in mogelijke andere onderzoeken.’’ Ook de vrachtwagenchauffeur is volgens Aling in dit geval geen verdachte. ,,Als er wel wat was aangetroffen, dan was hij ook verdachte geweest. En dan kan het alsnog zijn dat hij later geen verdachte meer wordt door vervolgonderzoek. Maar dat is nu dus niet het geval.’’