Twee dagen, twee inbraken: dader(s) komen via raam huizen in Lelystad binnen

De politie heeft vorige week haar handen vol gehad aan een tweetal woninginbraken in Lelystad. Zowel bij Schoener 35 als Griend 11, twee straten in Lelystad, was het raak. De politie weet nog niet of het om één of meerdere daders gaat en of er een verband is tussen de inbraken.