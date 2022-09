Twee jongens (12 en 14) verdacht van poging doodslag op school in Lelystad: ‘Heel heftig incident’

Droogte? Cees en andere fruitte­lers in Flevoland hebben er amper last van: ‘De appels kijken nu blij’

Fruittelers in Flevoland tellen hun zegeningen tijdens deze warme en vooral droge zomer. Elders in het land regent het verboden op het onttrekken van grond- en oppervlaktewater, maar in de polder hebben ze daar geen last van. Hoe kan dat? ‘Ieder jaar is anders, probeer er maar op te anticiperen’.

28 augustus