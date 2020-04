Twee ongelukken in één nacht op A6 bij Lelystad: zwaargewonde motorrijder en vluchtpoging via akker

Oppositie Lelystad eist debat over bestuurs­cri­sis: ‘Er is geen openheid’

16 april Oppositiepartijen in Lelystad willen in debat over de bestuurscrisis. Ze eisen opheldering van VVD, PvdA, D66 en SP over hun keuze voor een minderheidscoalitie. ,,Ik kan me voorstellen dat de burger denkt: het gebeurt allemaal in de achterkamertjes.’’