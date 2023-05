Twee zwaargewonden bij botsing tussen vrachtwagen en personenbusje op N307 in Enkhuizen

Gemeente Lelystad vraagt mening van inwoners over het cultuuraan­bod in de stad

De gemeente Lelystad is benieuwd wat inwoners vinden van het cultuuraanbod in de stad. Daarom kunnen Lelystedelingen op de website van de gemeente een vragenlijst invullen over het aanbod aan cultuur. De uitkomsten van de vragenlijst worden waar mogelijk meegenomen in het cultuurbeleid van de gemeente.