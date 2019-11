Tweede fase Marker Wadden laat op zich wachten: ‘Heel erg jammer’

De tweede fase van de Marker Wadden stond op de groslijst van de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). Dit is een ‘aanvullende inspanning’ om de kwaliteit van ‘grote wateren’ te verbeteren. Het Rijk stelt hiervoor 248 miljoen euro beschikbaar, de regio mocht met voorstellen komen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Carola Schouten (Natuur) dat de Marker Wadden op de lijst ‘Wat doen we nu nog niet’ staan.

‘Succes’

,,Heel erg jammer’’ zegt Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten. ,,We zijn best teleurgesteld. We gaan nu bekijken hoe we verder kunnen, we zoeken uit wat dit besluit precies betekent. We hopen dat de uitvoering snel door kan.’’ De afrondende werkzaamheden van de eerste fase zijn nog bezig, zegt ze. ,,Dat zien we nog steeds als een voordeel, we kunnen snel door.’’ Eerder zei ze tegen deze krant: ,,De hele structuur is er al, de bouwkeet staat er nog.”