Tweede Kamerfracties eisen opheldering over foute stikstofberekeningen Lelystad Airport

Vijf partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering van de minister over fouten in de stikstofberekeningen voor Lelystad Airport. ,,Experts zeiden: het klopt niet. Toch is ermee doorgegaan.’’

Leon Adegeest uit Dalfsen, voorzitter van de SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen), heeft meerdere keren gaten geschoten in de stikstofberekeningen. Op basis van zijn bevindingen constateerden het RIVM en de Commissie-mer eind maart dat de toekomstige stikstofuitstoot van het vliegveld in de praktijk veel hoger uitpakt dan was berekend. Ten onrechte heeft de luchthaven geen natuurvergunning aangevraagd.

Dat is niet alles. Ook uit stukken die GroenLinks heeft opgevraagd, blijkt dat de stikstofuitstoot van Lelystad Airport aanvankelijk (in 2014) wel erg gunstig uitviel voor het vliegveld, zegt Kamerlid Suzanne Kröger. ,,We hebben lang op die gegevens moeten wachten. Sinds 2014 is gewerkt met verkeerde berekeningen. Experts zeiden: het klopt niet. Toch is ermee doorgegaan.’’

Problematisch

Dit alles is ‘problematisch’, vinden GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en SGP. Deze partijen eisen opheldering van verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zo willen ze weten of het luchthavenbesluit (om Lelystad Airport uit te breiden) in 2015 genomen is op basis van verkeerde berekeningen. En: ‘Wie heeft dit besluit genomen en hoe kwam deze afweging tot stand?’

Verder is de nieuwe stikstofwet, waar een Kamermeerderheid voor is, een middel om Lelystad Airport ‘wit te wassen’, stelt Kröger. Volgens de vijf partijen is hier ‘geen basis voor’.

Nietig verklaren

GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en SGP willen verder dat eerdergenoemd luchthavenbesluit nietig wordt verklaard. ,,Er ligt natuurlijk een nieuw besluit, maar wij willen niet dat het als een soort back-up dient’’, zegt Kröger over het document uit 2015. Haar partij is overigens ook tegen het nieuwe luchthavenbesluit.

Streefdatum van de minister is om het vakantievliegveld in november 2021 te openen. De vraag is of dat realistisch is. Los van de problemen rond stikstof brengt de coronacrisis de luchtvaart zware klappen toe. Critici stellen dat het vakantievliegveld in de polder de komende jaren helemaal nog niet nodig is. De vijf partijen willen weten waarom de minister opening in november 2021 haalbaar acht.

