U wilt bezwaar indienen tegen Lelystad Airport? Hier leest u hoe dat kan

De eerste van drie informatiebijeenkomsten over Lelystad Airport in deze regio start vandaag in Lelystad. Volgende week komt het ministerie naar Apeldoorn en Zwolle.

Sinds begin januari kunnen inwoners, bedrijven en organisaties zes weken lang (tot en met 21 februari) hun mening geven over het Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport. Dit is de wet die de opening van de nieuwe vakantieluchthaven in Flevoland mogelijk maakt.

Wegwijs

Om dit proces in goede banen te leiden, houdt het ministerie van infrastructuur en waterstaat een reeks informatiebijeenkomsten. De eerste twee waren vorige week in Enkhuizen en Hoogeveen. Vanavond is er een bijeenkomst in Lelystad. Apeldoorn en Zwolle zijn volgende week aan de beurt.

Doel van de informatiemarkt, zoals het ministerie het noemt, is burgers wegwijs maken in de zienswijzen procedure voor Lelystad Airport. Ook is er informatie over het nieuwe luchthavenbesluit. Hierin zijn alle spelregels voor het vakantievliegveld vastgelegd. Bijvoorbeeld wat de openingstijden zijn (6-23 uur) en hoeveel vliegbewegingen er in de toekomst maximaal mogen plaatsvinden (45.000).

Statement

Actiegroepen zoals Red de Veluwe grijpen de zienswijzen aan om een statement te maken. Ze roepen hun achterban op om massaal zienswijzen in te dienen en het plan voor de luchthaven te torpederen.

De informatiebijeenkomst vanavond in het Agora Theater in Lelystad duurt van 18 tot 21.30 uur. Aanmelden kan via platformparticipatie.nl/luchthavenlelystad. De bijeenkomst in Zwolle (11 februari) is in de Nieuwe Buitensociëteit, die in Apeldoorn (14 februari) in Theater Orpheus.

Verplicht