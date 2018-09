Uiterste poging om 'Lelystadse' Catalina in Nederland te houden

Geldgebrek

Het amfibievliegtuig uit 1941, dat in de Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol speelde in Nederlands-Indië, dreigt aan een Amerikaanse museum te worden verkocht. De eigenaar, Stichting Exploitatie Catalina (SEC), zag geen andere mogelijkheid vanwege geldgebrek en strengere regelgeving. Op 9 oktober is de verkoop definitief, maar eerdergenoemde organisaties proberen hier een stokje voor te steken. ,,Dit type vliegtuig hoort wat ons betreft onmiskenbaar tot ons Nederlands erfgoed'', schrijven ze in een brief aan de minister.