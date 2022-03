Uitgaansgeweld leidt tot knock-out en schadeclaim van 30 mille: ‘Het is niet zomaar een hersenschuddinkje’

Video Inzittende en hond overleden na dramatisch ongeval in Lelystad

Het ongeval bij Lelystad, waarbij gisteren een auto op de kop in het water raakte, heeft het leven van een van de inzittenden geëist. Dat heeft de politie zojuist bevestigd. Ook de hond die in het voertuig zat is aan zijn verwondingen bezweken.

21 februari