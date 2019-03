Uitgebreide zoektocht in Lelystad om voortvluchtige ontvoerder te vinden

videoEen uitgebreide zoektocht is de politie opgestart om de voortvluchtige Joao da Silva te vinden. De 46-jarige man is al driekwart jaar op de vlucht na een ontvoering in Brabant. Da Silva heeft een groot netwerk in Almere en Lelystad en dus is de politie ook in die plaatsen naar hem op zoek. Wijkagenten van beide steden hebben op social media een opsporingsbericht van Da Silva verspreid.