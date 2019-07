Uitspraak rechter forse tegenslag voor zonnepark Lelystad

Aviodrome in Lelystad decor voor grote dramaserie over luchtvaart. Meespelen? Dat kan!

18 juli Een nieuwe dramaserie met hoofdrollen voor Fedja van Huêt en Daan Schuurmans wordt grotendeels opgenomen in Lelystad. In elk geval bij Aviodrome en mogelijk op Lelystad Airport. Zin in een bijrol? Er zijn nog figuranten nodig.