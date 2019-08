Uitstel Lelystad Airport verdeelt Nederlanders

Ruim een derde van de Nederlanders is positief over het uitstel van Lelystad Airport. Een kwart van de bevolking had juist liever gezien dat de vakantieluchthaven volgend jaar al open ging.

Dat blijkt uit onderzoek door I&O Research in opdracht van Milieudefensie. I&O hield een representatieve enquête onder 1280 Nederlanders. Daaruit blijkt dat 38 procent van de mensen overwegend positief tot zeer positief is over het uitstel van Lelystad Airport.

Voor de zomer besloot minister Cora van Nieuwenhuizen de opening van het vakantievliegveld wederom uit te stellen. Een kwart van de ondervraagden baalt juist van dit uitstel: 24 procent is daarover overwegend negatief tot zeer negatief. Toch is er ook een grote groep mensen die er behoorlijk onverschillig tegenover staat: 29 procent is niet positief maar ook niet negatief en 10 procent weet niet wat ze van het uitstel moet vinden.

Luchtvaart: groei of krimp?

I&O onderzocht ook hoe Nederlanders aankijken tegen luchtvaart. Ook daarover zijn de meningen verdeeld: 35 procent vindt dat luchthavens mogen groeien, 24 procent is juist voorstander van krimp, 34 procent is niet voor groei en ook niet voor krimp en laat het liefst alles zoals het is.

Het onderzoek van I&O research is uitgevoerd vanwege de aanhoudende discussie over luchtvaart in Nederland. Schiphol zit aan haar plafond van 500.000 vliegbewegingen per jaar en wil groeien. Daartegen bestaat echter weerstand. Datzelfde geldt voor de opening van Lelystad Airport tot vakantieluchthaven.

Nieuwe bestemming