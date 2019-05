Urk, NOP en Dronten willen meer geld en aandacht voor hun stukje Flevoland

De drie gemeenten willen meer steun op belangrijke thema’s als ruimtelijke en economische ontwikkeling, bereikbaarheid en zorg. Het gaat dan onder meer over de aanleg van een spoorlijn naar het noorden, een extra verbinding tussen beide delen van Flevoland naast de Ketelbrug, acute zorg in de directe omgeving, investeren in (rond)wegen en versterking van landbouw en voedselindustrie (agrofood). Met de regio Zwolle willen de gemeenten in gesprek over verbreding van de N50 tussen Kampen en Ramspol.

Metropoolregio

Volgens de drie gemeenten gaat er nu teveel aandacht uit naar de metropoolregio Almere en naar provinciehoofdstad Lelystad. „We krijgen hier niet de aandacht die we graag zouden willen”, zegt de Urker bestuursadviseur Eef de Vries over het initiatief. „Een concreet voorbeeld? Het is meer een gevoel dat ontstaat, bijvoorbeeld als het gaat om verdeling van middelen. We krijgen nogal eens nul op rekest.”

Coalitieakkoord

Op welke manier de samenwerking tussen de gemeenten precies vorm gaat krijgen moet volgens De Vries nog worden bepaald. „Dit is de start. Binnenkort willen we de Staten uitnodigen voor een bezoek aan ons gebied, na de zomer. Wellicht gaan we later ook de Kamercommissie voor Economische Zaken uitnodigen. Verder willen we meer gaan samenwerken op bepaalde beleidsterrein. Wethouders zullen elkaar vaker opzoeken om standpunten en zienswijzen te delen over zaken die in elke gemeente spelen. Want we zijn tot het inzicht gekomen dat het gek is dat we ieder voor zich proberen dezelfde doelen te bereiken.”