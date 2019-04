Uur gratis parkeren kost 1 miljoen euro in Lelystad

Video Maatrege­len bij Flevoland­se fruitte­lers wegens aanstaande nachtvorst: ‘Er is altijd stress’

10 april Fruittelers in Flevoland zitten de komende dagen in spanning. Er is namelijk nachtvorst voorspeld en dat zou schade kunnen opleveren aan hun gewassen. Hoewel het voor veel telers een jaarlijks terugkerende routine is, is er van een fijne nachtrust niet bepaald sprake. ,,Je leeft nu met de thermometer naast je bed.”