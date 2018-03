Vaarverbod voor Amsterdam, Lelystad en randmeren

Kapers op de kust: Groningen en Maastricht duiken in gat van 'Lelystad'

4:56 Nu Lelystad Airport voorlopig niet open gaat, zien de andere kleine vliegvelden hun kans schoon. Directeur Steven van der Heijden van Corendon: ,,Als ik nu moet gokken, denk ik dat we over twee jaar eerder in Groningen uitbreiden dan in Lelystad.’’