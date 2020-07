Vader, moeder en zoon uit Lelystad krijgen taakstraf voor ontvoering man die dochter zou hebben gedrogeerd

Tbs dreigt voor man die huis van ex in Swifter­bant in de fik wilde steken

14 juli Sinds 2014 -het jaar waarin hun relatie begon- is het kommer en kwel tussen de twee. De man, die momenteel geen vast adres heeft en in de gevangenis in Lelystad verblijft, heeft vanaf die tijd een strafblad opgebouwd met zes veroordelingen voor geweld en dreigementen richting zijn ex.